أول تعليق لمدرب تشيلسي الجديد

صرح الإيطالي إنزو ماريسكا، بعد تعيينه مدربا جديدا لفريق تشيلسي افنجليزي لكرة القدم، بأن الفريق اللندني هو أحد أكبر الأندية في العالم، والانضمام إليه هو حلم لأي مدرب.

وأعلن تشيلسي في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تعاقده مع إنزو ماريسكا خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني.

قال إنزو ماريسكا: "الانضمام إلى تشيلسي، أحد أكبر الأندية في العالم، هو حلم لأي مدرب، ولهذا السبب أنا متحمس جدا لهذه الفرصة".

وأضاف: "أتطلع إلى العمل مع مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين والموظفين، لتطوير فريق يواصل تقليد النجاح الذي يتبعه النادي ويجعل جماهيرنا فخورة به".

وكان إنزو ماريسكا (44 عاما) قد نجح في الصعود بفريق ليستر سيتي إلى مصاف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد موسم من الغياب.

وعمل ماريسكا مساعدا للإسباني بيب غوارديولا في فريق مانشستر سيتي خلال موسم (2022-2023)، ومساعدا للتشيلي مانويل بيليغريني في وست هام يونايتد من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2019.

وسبق أن توج الإيطالي كلاعب بلقب بطل الدوري الأوروبي مع فريق إشبيلية الإسباني عامي 2006 و2007، كما لعب في صفوف يوفنتوس وبارما وعدد من الأندية الإيطالية.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسيضم طاقم إنزو ماريسكا، كلا من حارس المرمى السابق ويلي كاباييرو، وداني وواكر، وميشيل دي براندين، وماركوس ألفاريز، وخافي مولينا، بالإضافة لـروبرتو فيتيللو، وبن روبرتس.

ومن المقرر أن يدفع تشيلسي مبلغا لتعويض نادي ليستر سيتي، بعد رحيل مدربه الذي لديه عقدا من المفترض أن ينتهي في يونيو 2026.

المصدر: وكالات