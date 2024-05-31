خروج مفاجئ للروسي روبليف من بطولة "رولان غاروس"

مني الروسي أندريه روبليف المصنف سادسا عالميا بخسارة مفاجئة في الدور الثالث لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس على يد الإيطالي ماتيو أرنالدي المصنف 35.

وخسر روبليف اللقاء بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-7 و2-6 و4-6 في مباراة استمرت ساعتين و33 دقيقة.

وقال أرنالدي بعد فوزه على روبليف: "لا شك بأن الفوز في المجموعة الأولى أعطاني ثقة عالية بالنفس خلال هذه المباراة التي لم أكن المرشح للفوز بها".

وتابع "لم يقدم منافسي أفضل تنس له لكن خطتي نجحت جيدا".

وهذا الفوز هو الأول لأرنالدي على لاعب مصنف بين العشرة الأوائل في بطولات الغراند سلام وسيلتقي في الدور التالي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الصيني غانغ جيجن.

وكانت أفضل نتيجة لأرنالدي في البطولات الكبرى، بلوغه الدور الرابع أيضا في فلاشينغ ميدوز العام الماضي قبل خسارته أمام الإسباني كارلوس ألكاراس.

المصدر: وكالات