تشيلسي يتعاقد مع الإيطالي ماريسكا للإشراف على تدريبه

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مع الإيطالي إنتسو ماريسكا للإشراف على تدريب الفريق وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية يوم الجمعة.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن ماريسكا الذي قاد ليستر سيتي في الموسم المنقضي إلى العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سينضم إلى النادي اللندني بعقد لخمس سنوات، بالإضافة إلى خيار التمديد لعام آخر وذلك بهدف منح النادي الاستقرار بعد عامين من الاضطرابات في ظل النظام الجديد بقيادة المستثمرين الأمريكيين بهداد إقبالي وتود بوهلي.

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وكان تشيلسي يبحث عن مدرب جديد بعد انفصاله عن الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو الذي أمضى موسما واحدا على رأس الجهاز الفني.

وغادر بوكيتينو رغم صحوة تشيلسي المتأخرة حيث احتل الفريق المركز السادس في الدوري المحلي والتأهل لخوض مسابقة "كونفرنس ليغ"، لكنه غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وخسر تشيلسي تحت قيادة بوكيتينو نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول 0-1 بعد التمديد وبصعوبة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس إنجلترا بهدف متأخر.

المصدر: أ ف ب