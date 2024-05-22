بوتشيتينو يعلق على رحيله عن تشيلسي بعد تجربة قصيرة

علق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، على قرار فسخ عقده مع فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بالتراضي مع نهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن "البلوز" أصبح على الطريق الصحيح.

وأعلن نادي تشيلسي، يوم أمس الثلاثاء، عن رحيل المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوتشيتينو، بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين.

وأوضح النادي اللندني أنه لن يقوم بالإدلاء بأي تعليقات أخرى إلى حين تعيين مدرب جديد، والذي سيكون المدرب الرابع للفريق منذ عام 2022.

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وقال ماوريسيو بوتشيتينو: "شكرا لملاك تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لأن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدما في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا في السنوات القادمة".

وكان ماوريسيو بوتشيتينو (52 عاما) قد تولى تدريب فريق "البلوز" في عام 2023، وقاده في 51 مباراة بمختلف مسابقات الموسم (2023-2024)، وقاده للفوز في 27 مباراة، مقابل 14 هزيمة، و10 تعادلات.

ونجح تشيلسي في إنهاء الدوري بالمركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

المصدر: وكالات