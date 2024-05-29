متخفيا.. فليك يوقع عقود تدريب برشلونة

وقع الألماني هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا عقود تدريبه لبرشلونة اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ظهر داخل مقر برشلونة لتوقيع العقود كل من رئيس النادي خوان لابورتا، ونائب الرئيس الرياضي رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو، ونائبه بويان كركيتش، كما تواجد ممثل فليك بيني زهافي، بالإضافة إلى مساعدي المدرب.



وأوضحت الصحيفة: "بعد ساعة داخل النادي، خرجت جميع الأطراف من الباب بعد توقيع العقد، ولكن لم يشاهد فليك، حيث دخل المدرب من الخلف وخرج بسيارة سوداء حالت دون رؤية المدرب الألماني في أي لحظة".

🎥Se marcha Hansi Flick del Camp Nou tras firmar con el Barça hasta 2026



Ya ha firmado el nuevo técnico azulgrana. En nada, oficialidad



Se marcha también el fotógrafo del club tras tomar las primeras imágenes de Flick #fcblivepic.twitter.com/6Yvl8PcXzt — Víctor Navarro (@victor_nahe) May 29, 2024

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وأشارت، إلى أنه لن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد مع فليك، حتى إنهاء التسوية مع تشافي المدير الفني السابق للفريق الكتالوني.



ووقع فليك على عقد مع برشلونة حتى صيف 2026، ليخلف تشافي الذي أقيل من منصبه يوم الجمعة الماضي.

ونشر الصحفي الإسباني خافي ميجيل تفاصيل راتب فليك في برشلونة حيث أكد أن المدرب الألماني سيتقاضي 3 مليون يورو راتب ثابت، بالإضافة إلي مليون يورو إذا حقق دوري أبطال أوروبا، و750 ألف يورو إذا حقق لقب الدوري الإسباني الليغا.

وأوضحت صحيفة سبورت أن فليك وافق على عقد مع برشلونة لمدة عامين، وسيحصل على راتب أقل من الذي كان يحصل عليه تشافي مع البارسا، وأن عقد فليك يتضمن حصوله على مكافآت عالية من برشلونة في حالة الفوز بالألقاب فقط.

وقالت سبورت، أن فليك وافق على الراتب المنخفض مع مكافآت عالية، لأنه كان يرغب بشدة في تدريب برشلونة، إضافة إلى ثقته في نجاح مشروع النادي.

المصدر: "وسائل إعلام"