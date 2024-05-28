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الهلال السعودي يكافئ مدربه جيزوس بعد قيادته الفريق للفوز بالدوري الذهبي

الرياضة

الهلال السعودي يكافئ مدربه جيزوس بعد قيادته الفريق للفوز بالدوري الذهبي
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كافأ الهلال المتوج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم من دون أي هزيمة (دوري ذهبي)، مدربه البرتغالي جورجي جيزوس بتمديد عقده لعام آخر، وذلك وفق ما أعلن النادي السعودي يوم الثلاثاء.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة "إكس": "بطل الدوري الذهبي.. وجيسوس معا لعام آخر"، مضيفا "بالتوفيق لسيد التكتيك".

ويخوض المدرب البالغ 69 عاما تجربته التدريبية الثانية مع الهلال بعدما قاده في فترة أولى موسم 2018-2019 قبل أن يعود إليه في يوليو 2023.

وقاد البرتغالي الهلال هذا الموسم لسلسلة قياسية من الانتصارات المتتالية التي بلغت 34 مباراة في جميع المسابقات، قبل أن تنتهي على يد العين الإماراتي بالخسارة أمامه 2-4 في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا التي ودعها الفريق السعودي رغم فوزه إيابا 2-1.

وإلى جانب إحرازه لقب الدوري السعودي من دون هزيمة في تكرار لإنجاز 2011، توج الهلال هذا الموسم بلقب الكأس السوبر السعودية التي أقيمت في الإمارات، كما تأهل لمواجهة النصر في نهائي كأس ملك السعودية المزمع إقامته الجمعة المقبل.

المصدر: وكالات

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