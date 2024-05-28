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مودريتش يلمح لموقفه من التجديد لريال مدريد

الرياضة

مودريتش يلمح لموقفه من التجديد لريال مدريد
AP
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ألمح الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد إلى موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد لموسم آخر.

وكانت تقارير صحفية، أكدت اقتراب مودريتش من تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر، خصوصا أن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية يونيو المقبل.

وقال مودريتش، خلال تصريحاته لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "لقد اتخذت قراري حول مستقبلي، لكن لا يمكنني إخباركم به".

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وأضاف: "لقد قلت دائما أنني أريد الاعتزال في ريال مدريد، وهذا ما أريده حقا".

وتابع: "سيكون الاعتزال هنا حلما، لأن ريال مدريد بيتي، ونادي حياتي. أريد وداعا مثل توني كروس".

وأفادت تقارير، أن مودريتش رفض عدة عروض مغرية من الدوري السعودي والأمريكي من أجل الاستمرار في صفوف ريال مدريد، حيث يسعى لمواصلة تحقيق الإنجازات والألقاب بقميص الميرنغي.

وأعلن توني كروس، اعتزاله كرة القدم عقب نهائيات يورو 2024، وتلقى وداعا عاطفيا استثنائيا من ريال مدريد وجماهيره.

المصدر: "وسائل إعلام"

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