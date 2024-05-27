وفاة مشجع وإصابة آخر بأزمة قلبية أثناء مباراة بالدوري الإسباني

توفي أحد مشجعي فريق سبورتينغ خيخون الإسباني أثناء مباراة فريقه أمام إيبار في إطار مباريات الجولة 41 من مسابقة الدوري الإسباني الدرجة الثانية لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب "إل مولينون" بفوز سبورتينغ خيخون 1-0 سجله فيكتور كامبوزانو في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وشهدت تلك المباراة وفاه أحد مشجعي خيخون يبلغ 70 عاما، وحاول الحضور بالمدرجات إسعاف الرجل وذهب إليه طبيب الفريق لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA!



👉🏽 Un aficionado del Sporting de Gijón falleció tras sufrir una grave indisposición en el partido contra Eibar



👉🏽 Una UVI Móvil trató de reanirmarlo pero no pudo evitar el fatal desenlace



🖤 DEP pic.twitter.com/C5ZE9Ia7CL — Tiempo de Juego (@tjcope) May 26, 2024

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وعلى جانب آخر أصيب أحد مشجعي سبورتنغ بنوبة قلبية أثناء المباراة واضطر إلى العلاج في وحدة العناية المركزة المتنقلة، والتي تمكنت لحسن الحظ من إنقاذ حياته.

ويحتل سبورتينغ المركز السابع بجدول الترتيب لهذا الموسم 2023-2024 برصيد 62 نقطة، بينما يأتي فريق إيبار في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

المصدر: "وكالات"