 
مباشر

العين في مباراة حاسمة ضد يوكوهاما.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة (فيديو)

الرياضة

العين في مباراة حاسمة ضد يوكوهاما.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة (فيديو)
@theAFCCL_ar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlyy

يحتضن استاد "هزاع بن زايد" بالإمارات مساء اليوم السبت المباراة الحاسمة بين نادي العين، وضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الأوزبكي، إلغيز تانتاشيف، صفارة بداية هذه المباراة الحاسمة بين نادي العين وضيفه يوكوهاما، في تمام الساعة (20:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ الأرجنتيني هيرنان كريسبو (48 عاما) المدير الفني لفريق العين، هذه المباراة الحاسمة ضد يوكوهاما، بالتشكيلة الأساسية التالية:

17- خالد عيسى

3- كوامي أوتون

5- بارك يونغ وو

6- نادر يحيى

8- محمد عباس

10- كاكو

11- بندر الأحبابي

16- خالد الهاشمي

20- ناتياس

21- سفيان رحيمي

44- سعيد جمعة السعدي.

تفاصل المباراة بين العين وضيفه يوكوهاما، اليوم السبت 25 مايو 2024، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والقنوات الناقلة، عبر الرابط التالي: العين يستضيف يوكوهاما في مباراة الحسم.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز