قائمة منتخب إنجلترا لـ"يورو 2024".. استبعاد نجمي مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند

أعلن المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، قائمة منتخب "الأسود الثلاثة"، لخوض نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم ألأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

وشهدت قائمة منتخب إنجلترا عدة مفاجآت أبرزها، غياب ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، وجادون سانشو، جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وكالفين فيليبس، لاعب خط وسط فريق وست هام يونايتد، وجوردان هندرسون، لاعب خط وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي وغيرهم.

وعلق ساوثغيت على عدم وجود اسم راشفورد في القائمة، قائلا: "اللاعبون الآخرون في هذا المركز قدموا موسما أفضل، هذا كل شيء"، إذ كان قد أحرز 8 أهداف في 42 مباراة مع فريق "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

بينما تصدر النجم هاري كين قائمة "الأسود الثلاثة"، التي ضمت أيضا لوك شو رغم تراجع مستواه منذ فبراير الماضي، وهاري ماغواير وأنتوني جوردون وبوكايو ساكا رغم معاناتهم من الإصابة.

كما شهدت القائمة وجود مجموعة من اللاعبين الشباب للمرة الأولى مثل كورتيس جونز وغاريل كوانساه الثنائي الشاب لفريق ليفربول.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا لـ"يورو 2024" كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدال (أرسنال)، جيمس ترافورد (بيرنلي).

خط الدفاع: جاراد برأنثويت (إيفرتون)، لويس دانك (برايتون)، جو غوميز (ليفربول)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، إزري كونسا (أستون فيلا)، هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، غاريل كوانساه (ليفربول)، لوك شو (مانشستر يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (نيوكاسل)، كايل ووكر (مانشستر سيتي)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: كونور غالاخر (تشيلسي)، كورتيس جونز (ليفربول)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، آدم وارتون (كريستال بالاس)، جود بيلينغهام (ريال مدريد). خط الهجوم: جارود بوين (وست هام)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، جاك غريليش (مانشستر سيتي)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يواتيد)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، جيمس ماديسون (توتنهام)، كول بالمر (تشيلسي)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إيفان توني (برينتفورد)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

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وسيبدأ المنتخب الإنجليزي غمار نهائيات بطولة "يورو 2024" بمواجهة نظيره الصربي يوم 16 يونيو المقبل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C) التي تضم أيضا منتخبي سلوفينيا والدنمارك.

المصدر: "@England"