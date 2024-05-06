زيدان يعلن موقفه من تدريب بايرن ميونخ

أعلن النجم الفرنسي زين الدين زيدان موقفه رسميا من إمكانية العمل مديرا فنيا لبايرن ميونخ في المستقبل.

وعندما سئل زيدان هل ستكون مدرب بايرن ميونخ في المستقبل، ليجيب بلا تردد: "لا، سأذهب لمشاهدة المباراة فقط".

وأضاف زيزو عبر شبكة "سكاي" الألمانية "وأتمنى بالطبع أن يفوز ريال مدريد".

ويبقى المدرب الفرنسي متفرغا منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد في صيف 2021.

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وتكهنت تقارير صحفية بأن زيدان ضمن المرشحين لقيادة بايرن ميونخ الذي سينفصل عن مدربه الحالي توماس توخيل بنهاية الموسم الحالي.

ويلتقي العملاقان البافاري والمدريدي مساء الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب دور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (2-2) في ميونخ الثلاثاء الماضي على ملعب "أليانز أرينا".

يذكر أن التجربة التدريبية لزيدان البالغ 51 عاما اقتصرت فقط على ريال مدريد في ولايتين مختلفتين (2016 -2018 و2019-2021)، وفاز خلالهما بعدة بطولات أبرزها ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "وكالات"