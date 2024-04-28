بعد الممر الشرفي.. إنتر ميلان يكرم وفادة تورينو بثنائية (فيديو)

كرم فريق إنتر ميلان وفادة ضيفه تورينو بفوزه عليه بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع اللاعب التركي هاكان جالهانوغلو على ثنائية أصحاب الأرض "النيراتزوري" في الدقيقتين (56، و60 من ركلة جزاء).

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وحرص لاعبو فريق تورينو على إقامة ممر شرفي على أرض ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، تكريما لإنتر بعد تتويجه بلقب الـ"سكوديتو".

وحقق فريق إنتر ميلان انتصاره الثاني تواليا، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، وكان ضمن تتوج باللقب في الجولة الماضية عقب فوزه على جاره اللدود ميلان بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما يشغل نادي تورينو المركز العاشر على سلم الترتيب برصيد 46 نقطة.

المصدر: RT