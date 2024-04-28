 
مباشر

بعد الممر الشرفي.. إنتر ميلان يكرم وفادة تورينو بثنائية (فيديو)

الرياضة

بعد الممر الشرفي.. إنتر ميلان يكرم وفادة تورينو بثنائية (فيديو)
AP /Luca Bruno
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xfz1

كرم فريق إنتر ميلان وفادة ضيفه تورينو بفوزه عليه بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع اللاعب التركي هاكان جالهانوغلو على ثنائية أصحاب الأرض "النيراتزوري" في الدقيقتين (56، و60 من ركلة جزاء).

إقرأ المزيد
إنتر ميلان يكسب
إنتر ميلان يكسب "ديربي الغضب" ويتوج بـ"سكوديتو" للمرة الـ20.. فيديو
إقرأ المزيد
بعد ليلة الذعر.. نهاية درامية لأغرب مباراة في الدوري الإيطالي (فيديو)
بعد ليلة الذعر.. نهاية درامية لأغرب مباراة في الدوري الإيطالي (فيديو)

وحرص لاعبو فريق تورينو على إقامة ممر شرفي على أرض ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، تكريما لإنتر بعد تتويجه بلقب الـ"سكوديتو".

وحقق فريق إنتر ميلان انتصاره الثاني تواليا، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، وكان ضمن تتوج باللقب في الجولة الماضية عقب فوزه على جاره اللدود ميلان بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما يشغل نادي تورينو المركز العاشر على سلم الترتيب برصيد 46 نقطة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا