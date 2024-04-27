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التونسية أنس جابر إلى رابع أدوار بطولة مدريد (فيديو)

الرياضة

التونسية أنس جابر إلى رابع أدوار بطولة مدريد (فيديو)
Globallookpress / Marijan Murat
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بلغت التونسية أنس جابر الدور الرابع لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.

ونجحت أنس جابر في الفوز على المندية ليلا فيرنانديز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كتالي: (7-5) و(2-6) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

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وضربت أنس جابر (29 عاما) موعدا في الدور الرابع، مع اللاتفية يلينا أوستبنكو، والتي تغلبت بدورها على اللاعبة الأرجنتينية كارل ماريا، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3).

المصدر: RT 

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