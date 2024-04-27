التونسية أنس جابر إلى رابع أدوار بطولة مدريد (فيديو)

بلغت التونسية أنس جابر الدور الرابع لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.

ونجحت أنس جابر في الفوز على المندية ليلا فيرنانديز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كتالي: (7-5) و(2-6) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

Back where she belongs 💪@Ons_Jabeur survives Fernandez to return to the Round of 16 in Madrid.#MMOPENpic.twitter.com/KeMI1DVIYJ — wta (@WTA) April 27, 2024

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وضربت أنس جابر (29 عاما) موعدا في الدور الرابع، مع اللاتفية يلينا أوستبنكو، والتي تغلبت بدورها على اللاعبة الأرجنتينية كارل ماريا، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3).

المصدر: RT