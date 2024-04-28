ميار شريف تودع مدريد (فيديو)
خرجت المصرية ميار شريف من الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ومجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.
وجاء خروج ميار شريف المصنفة 72 عالميا، على يد النجمة الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالميا، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (1-6) و(4-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.
The path to victory 🦶#MMOPENpic.twitter.com/a3eANjFttw— wta (@WTA) April 28, 2024
Never in doubt 😤#MMOPENpic.twitter.com/oFGQX31hmY— wta (@WTA) April 28, 2024
In fine form 🔥— wta (@WTA) April 28, 2024
Elena Rybakina continues her winning ways, defeating Sherif to book her spot in the fourth round.#MMOPENpic.twitter.com/xBEWIEtPpb
وضربت يلينا ريباكينا، البالغة من العمر 24 عاما، موعدا في الدور الرابع مع اللاعبة التشيكية سارة بيليك التي تغلبت بدورها على الأمريكية أشلين كروغر بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-1).
المصدر: RT