ميار شريف تودع مدريد (فيديو)

خرجت المصرية ميار شريف من الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ومجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.

وجاء خروج ميار شريف المصنفة 72 عالميا، على يد النجمة الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالميا، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (1-6) و(4-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

In fine form 🔥



Elena Rybakina continues her winning ways, defeating Sherif to book her spot in the fourth round.#MMOPENpic.twitter.com/xBEWIEtPpb — wta (@WTA) April 28, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وضربت يلينا ريباكينا، البالغة من العمر 24 عاما، موعدا في الدور الرابع مع اللاعبة التشيكية سارة بيليك التي تغلبت بدورها على الأمريكية أشلين كروغر بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-1).

المصدر: RT