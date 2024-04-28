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ميار شريف تودع مدريد (فيديو)

الرياضة

ميار شريف تودع مدريد (فيديو)
Legion-Media
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خرجت المصرية ميار شريف من الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ومجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.

وجاء خروج ميار شريف المصنفة 72 عالميا، على يد النجمة الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالميا، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (1-6) و(4-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

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وضربت يلينا ريباكينا، البالغة من العمر 24 عاما، موعدا في الدور الرابع مع اللاعبة التشيكية سارة بيليك التي تغلبت بدورها على الأمريكية أشلين كروغر بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-1).

المصدر: RT 

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