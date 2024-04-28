الروسية اليافعة أندرييفا تتوهج في مدريد (فيديو)

واصلت النجمة الروسية الشابة ميرا أندرييفا عروضها القوية في بطولة بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.

وبلغت النجمة الروسية الصاعدة إلى الدور الرابع للبطولة، على حساب منافستها التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) (6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و14 دقيقة فقط.

When Mirra Andreeva puts on the jets 🚀#MMOPENpic.twitter.com/XwnlULHZGw — wta (@WTA) April 28, 2024

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وستكون ميرا أندرييفا (16 عاما) في الدور الرابع بانتظار الفائزة من اللقاء الذي يجمع اللاعبة الفرنسية كارولين غارسيا مع الإيطالية، جاسمين باوليني، في هذه اللحظات.

المصدر: RT