الروسية اليافعة أندرييفا تتوهج في مدريد (فيديو)
واصلت النجمة الروسية الشابة ميرا أندرييفا عروضها القوية في بطولة بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و900 ألف دولار.
وبلغت النجمة الروسية الصاعدة إلى الدور الرابع للبطولة، على حساب منافستها التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) (6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و14 دقيقة فقط.
Bullseye 🎯#MMOPENpic.twitter.com/aVDy3EAf7R— wta (@WTA) April 28, 2024
When Mirra Andreeva puts on the jets 🚀#MMOPENpic.twitter.com/XwnlULHZGw— wta (@WTA) April 28, 2024
وستكون ميرا أندرييفا (16 عاما) في الدور الرابع بانتظار الفائزة من اللقاء الذي يجمع اللاعبة الفرنسية كارولين غارسيا مع الإيطالية، جاسمين باوليني، في هذه اللحظات.
المصدر: RT