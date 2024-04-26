العراق يواصل رحلة الحلم إلى أولمبياد باريس 2024

بلغ منتخب العراق المربع الذهبي المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، إثر فوزه على نظيره الفيتنامي (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لكأس آسيا تحت 23 عاما.

ويدين العراق بالفضل في انتصاره للاعبه علي جاسم، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء، عند الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي جمعهما على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

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وضرب العراق موعدا في الدور قبل النهائي لكأس آسيا للشباب، مع منتخب اليابان، الذي تغلب بدوره على نظيره القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: RT