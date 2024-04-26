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السعودية خارج أولمبياد باريس 2024

الرياضة

السعودية خارج أولمبياد باريس 2024
@SaudiNT
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فشل المنتخب السعودي في مواصلة المشوار نحو أولمبياد باريس 2024، إثر هزيمته أمام نظيره الأوزبكي (0-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لكأس آسيا تحت 23 عاما.

وتأهل منتخب أوزبكستان للمرة الرابعة على التوالي إلى الدور قبل النهائي لكأس آسيا لمن هم دون الـ23 عاما، وضرب موعدا فيه مع نظيره الإندونيسي، الذي حقق مفاجأة كبيرة بإقصائه المنتخب الكوري الجنوبي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (11-10) عد تعادلهما بهدفين لكل منهما.

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ووقع على ثنائي المنتخب لأوزبكي كل من اللاعبين حسين نورشاييف، وعمر علي رحمن علييف في الدقيقتين (45، 84) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على استاد خليفة الدولي بقطر.

وتصعد المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما سيخوض صاحب المركز الرابع الملحق الآسيوي الإفريقي ضد منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا لمن هم تحت 23 عاما.

المصدر: RT 

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