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اليابان تغتال حلم قطر في بلوغ الأولمبياد

الرياضة

اليابان تغتال حلم قطر في بلوغ الأولمبياد
AFP
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قضى منتخب اليابان الأولمبي على أحلام نظيره القطري في المضي قدما ببطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاما المقامة في قطر.

وتأهل منتخب اليابان إلى نصف نهائي البطولة، المؤهلة لأولمبياد باريس، عقب فوزه 4-2 على قطر في دور الثمانية.

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وضرب منتخب اليابان، موعدا في المربع الذهبي للبطولة الآسيوية، مع الفائز من مباراة العراق وفيتنام الذين يلتقيا مساء اليوم الجمعة. 

يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأوائل ستشارك في أولمبياد باريس 2024، في حين يلعب صاحب المركز الرابع بالمسابقة مع منتخب غينيا، الذي أحرز المركز ذاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب العام الماضي.

المصدر: "وكالات"

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