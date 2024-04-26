اليابان تغتال حلم قطر في بلوغ الأولمبياد

قضى منتخب اليابان الأولمبي على أحلام نظيره القطري في المضي قدما ببطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاما المقامة في قطر.

وتأهل منتخب اليابان إلى نصف نهائي البطولة، المؤهلة لأولمبياد باريس، عقب فوزه 4-2 على قطر في دور الثمانية.

⏰ نهاية المباراة | 🇶🇦 قطر 2️⃣-4️⃣ اليابان 🇯🇵



المنتخب الياباني يُقصي المستضيف ويتأهل إلى نصف نهائي #كأس_آسيا_تحت_23سنة#قطر_اليابانpic.twitter.com/vWQd1XrWXe — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) April 25, 2024

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وضرب منتخب اليابان، موعدا في المربع الذهبي للبطولة الآسيوية، مع الفائز من مباراة العراق وفيتنام الذين يلتقيا مساء اليوم الجمعة.



يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأوائل ستشارك في أولمبياد باريس 2024، في حين يلعب صاحب المركز الرابع بالمسابقة مع منتخب غينيا، الذي أحرز المركز ذاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب العام الماضي.

المصدر: "وكالات"