لماذا يتمسك فيل فودين بارتداء القميص رقم 47؟

فرض الجناح الدولي الإنجليزي فيل فودين نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة مانشستر سيتي هذا الموسم، لكنه لا يزال يرتدي رقما غير تقليدي وغير اعتيادي لنجم صاعد.

وتحول فودين في غضون سنوات قليلة لواحد من أهم لاعبي مان سيتي، وبات هذا الموسم واحدا من بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم بعد تألقه بقميصه الشهير رقم 47.

وكان يتوقع أن يتخلى فودين عن رقمه "47" لأن الأرقام ما فوق 23 يرتديها عادة اللاعبون الذين يشقون طريقهم من فئة الشباب للفريق الأول، لكن الجناح الإنجليزي مازال يحتفظ برقمه بعدما ثبت نفسه في تشكيلة المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا.

لماذا يرتدي فودين القميص رقم 47؟

47 هو أول رقم قميص ارتداه فودين عندما ظهر للمرة الأولى مع مان سيتي في 2017، والسبب الذي جعله يتمسك بهذا الرقم حتى الآن هو أمر مؤثر بشكل لا يصدق.

وتوفي روني، جد فيل فودين عندما كان عمره 47 عاما فقط، ويرتدي اللاعب الدولي الإنجليزي القميص مع الرقم 47 كتقدير دائم لجده.

وعن ذلك قال فودين "كان 47 هو عمر جدي عند وفاته، كنت صغيرا عندما فقدناه، كنت أذهب معه إلى ويلز وفي بعض الرحلات الأخرى، يقول والدي إنه كان يحب لعب كرة القدم معي كثيرا".

وكان روني مشجعا كبيرا لمانشستر سيتي طوال حياته، وسيكون بلا شك فخورا للغاية بإنجازات حفيده، مع الأخذ في الاعتبار أنه يبلغ من العمر 23 عامًا فقط.

المصدر:talksport