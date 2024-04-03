الزوراء العراقي يعلن عن خليفة حسام البدري

عين نادي الزوراء العراقي مدافع الفريق السابق عصام حمد مدربا لفريق كرة القدم، خامس ترتيب الدوري، خلفا للمصري حسام البدري الذي قدم استقالته لأسباب خاصة.

وذكر النادي العراقي على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" يوم الأربعاء: "بناء على الاعتذار المقدم من المدرب حسام البدري اجتمعت الهيئة الإدارية للنادي وقررت قبول استقالة الكابتن البدري وكادره المساعد وتسمية عصام حمد مدربا لقيادة الفريق في الفترة المتبقية من استحقاقات الموسم الكروي".

وأعلن البدري في وقت سابق وعلى نحو مفاجئ استقالته بعد ثمانية أشهر أمضاها مع الزوراء صاحب الرقم القياسي بالحصول على لقب مسابقة الدوري (14 مرة).

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يذكر أن المدرب القديم الجديد للزوراء، عصام حمد، كان قد توج مع الزوراء بلقب كأس العراق لموسم 2016-2017، وينتظر أن يخوض أول اختبار رسمي في مهمته الجديدة أمام الكهرباء في الجولة الـ21 من الدوري بعد غد الجمعة.

ويحتل الزوراء المركز الخامس في الدوري برصيد 31 نقطة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن فريق "الشرطة" المتصدر.

المصدر: وكالات