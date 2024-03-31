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ريال مدريد يهزم أتلتيك بيلباو بثنائية برازيلية (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يهزم أتلتيك بيلباو بثنائية برازيلية (فيديو)
AP /M. Gracia Jimenez
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أنجز فريق ريال مدريد مهمته أمام ضيفه أتلتيك بيلباو، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرازيلي رودريغو، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (8، و73) من زمن اللقاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

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وحقق فريق ريال مدريد انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 75 نقطة، ويحتل صدارة الدوري "لا ليغا".

بينما توقف رصيد نادي أتلتيك بيلباو عند 56 نقطة، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة صاحب المركز الخامس برصيد 55 نقطة، أتلتيكو مدريد، ومضيفه ريال، مساء اليوم الاثنين.

المصدر: RT 

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