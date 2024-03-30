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برشلونة يخرج من عنق الزجاجة على أرضه (فيديو)

الرياضة

برشلونة يخرج من عنق الزجاجة على أرضه (فيديو)
AP /Joan Monfort
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خرج فريق برشلونة بفوز بشق الأنفس من مباراته أمام ضيفه لاس بالماس (1-0) التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز الفريق الكتالوني إلى جناحه البرازيلي رافينيا، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي - Olimpic Lluis Companys"، وزميله البرتغالي جواو فيليكس الذي مرر له الكرة على "طبق من ذهب".

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وحقق فريق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا".

في المقابل، تعرض نادي لاس بالماس للهزيمة الثالثة على التوالي، وبقي في المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 37 نقطة.

المصدر: RT 

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