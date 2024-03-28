عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى تعود للدوران بعد التوقف الدولي.. تعرف على أبرز المواجهات

أسدل الستار على الفترة الدولية في شهر مارس لتعود عجلة الدوريات الأوروبية التي تحظى باهتمام كبير لدى عشاق كرة القدم حول العالم، للدوران بمواجهات نارية في بعض الدوريات الخمسة الكبرى.

- الدوري الإنجليزي "البريمير ليغ"

فسيشهد الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، الدوري الأقوى والأكثر إثارة في العالم، مباراة من العيار الثقيل بين حامل اللقب فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، وضيفه أرسنال متصدر الدوري، مساء الأحد المقبل، على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الـ30 من "البريمير ليغ".

ويتصدر أرسنال الترتيب حاليا برصيد 64 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه ليفربول، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

ويستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، نادي برايتون صاحب المركز الثامن والباحث عن مركز مؤهل للمشاركة الأوروبية، في نفس اليوم، على ملعب "أنفيلد".

- الدوري الإسباني "لا ليغا"

يخوض فريق ريال مدريد متصدر الدوري، مواجهة قوية ضد ضيفه النادي "الباسكي العنيد" أتلتيك بيلباو، مساء الأحد المقبل أيضا، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، ضمن الجولة الثلاثين للدوري أيضا.

في حين يستضيف فريق برشلونة نادي لاس بالماس، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي - Olimpic Lluis Companys".

بينما تختتم منافسا الجولة الثلاثين للدوري "لا ليغا"، بمواجهة أتلتيكو مدريد ومضيفه فياريال، مساء يوم الاثنين المقبل.

- الدوري الألماني "البوندسليغا"

ستشهد الجولة الـ27 من الدوري مباراة من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين، فريق بايرن ميونخ وضيفه بوروسيا دورتموند، مساء الأحد المقبل، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

بينما يفتتح المتصدر باير ليفركوزن منافسات هذه الجولة بمواجهة سهلة نظريا ضد ضيفه هوفنهايم صاحب المركز الثامن، على ملعب "باي ارينا - BayArena" بمدينة ليفركوزن.

- الدوري الفرنسي "ليغ1"

دوري الدرجة الأولى الدوري الفرنسي "ليغ1":

سيحل فريق باريس سان جيرمان، ضيفا على نادي مارسيليا، مساء الأحد المقبل، على ملعب "فيلودروم"، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري.

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ويتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، متقدما بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه وصيفه نادي ستاد بريست.

بينما يشغل فريق مارسيليا المركز السابع على سلم الترتيب، برصيد 39 نقطة.

- الدوري الإيطالي "الكالتشيو":

سيشهد ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، مواجهة على "صفيح ساخن" بين نادي لاتسيو وضيفه يوفنتوس، مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري.

كما يحل فريق ميلان صيفا على نادي فيورنتينا، في اليوم ذاته.

أما فريق إنتر ميلان المتصدر، فسيخوض مباراة سهلة نظريا على أرضه وبين جماهيره ضد ضيفه إمبولي، مساء يوم الاثنين، على ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري.

ويتربع إنتر ميلان على عشر صدارة الدوري برصيد 76 نقطة، متفوقا بفارق 14 نقطة كاملة على وصيفه وجاره اللدود ميلان، ويليهما يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

المصدر: RT