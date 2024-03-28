الحذاء الذهبي.. ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

تحتدم المنافسة على الحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل الهدافين بين اللاعبين، مع اقتراب انتهاء مبارياي الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم في أوروبا لكرة القدم، لللموسم الخلي.

ويتصدر النجم الإنجليزي، هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ صدارة قائمة الهدافين حتى الآن مع اقتراب انتهاء الموسم الحالي، وسط منافسة كبيرة مع أقرب ملاحقيه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هداف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم:

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الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ - ألمانيا): 31 هدفا

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان – فرنسا ): 24 هدفا

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان – إيطاليا): 23 هدفا

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي - إنجلترا): 18 هدفا

الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد – إسبانيا): 18 هدفا.

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