"أعتذر ولكن كأس آسيا ملك للعراق".. يونس محمود يرد على تصريح المهاجم السعودي ياسر القحطاني (فيديو)

رد المهاجم الدولي العراقي السابق يونس محمود، على التصريح المثير للجدل للدولي السعودي السابق ياسر القحطاني بشأن استحقاق محمود لجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا لعام 2007.

وحصل القحطاني في كأس آسيا 2007 على جائزة أفضل لاعب في البطولة بالرغم من خسارة منتخب بلاده للمباراة النهائية أمام نظيره منتخب العراق بقيادة نجمه حينها يونس محمود.

وبعد 17 عاما من البطولة، أكد القحطاني في تصريح لقناة "إي.تي.في" الكويتية أحقيته بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا 2007 على حساب يونس محمود.

وقال الدولي السعودي السابق: "يونس محمود لم يكن ضمن المرشحين الثلاثة (للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2007)، لقد كان في البداية اسمي بجانب اسم العراقي نشأت أكرم والياباني أندو، ولكن اسم يونس محمود جاء بعد انسحاب أندو لاعب منتخب اليابان، هو (يونس محمود) لاعب كبير وصاحب إنجازات، يستحق أن يكون أفضل لاعب، إذا كان يعتقد أنه ظلم في الجائزة سألمع الكأس وأرسلها له".

ورد يونس محمود على القحطاني في فيديو انتشر على موقع "إكس"، حيث قال المهاجم العراقي السابق: "ياسر القحطاني لاعب كبير ومن الأشخاص المقربين لي، وأنا أشكره على الهدية، لقد شاهدت التصريح وله وجهة نظر تحترم، أنا مثلت العراق وأول لاعب عربي يدخل ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالعالم، ونلت المركز الـ29، وفي نفس السنة (2007) لم يدخل القائمة لاعب غيري".

يونس محمود "يتعاطف" مع رأي الشارع الرياضي، ويؤكد ان النقاط الثلاث هي الاهم، ويبدي استعداده لتلميع كاس اسيا لياسر القحطاني. pic.twitter.com/3NMbOluaP9 — معرض الكرة (@iraqfpg) March 22, 2024

وأضاف: "بالنسبة لمسألة أن يرسل لي جائزة أفضل لاعب في آسيا كهدية بعد تلميعها، بالتأكيد هو صاحب كرم وأشكره على هذا الكرم، لكن بالنسبة لي أعتذر منه لأنني لا أستطيع من جهتي أن أرسل له كأس آسيا كهدية لأنها ملك لجمهور العراق، لكن عندي الكثير من الألقاب أستطيع أن أرسلها له كهدية متبادلة، الأهم أنني أسعدت جماهيري وحصلنا على لقب كأس آسيا، أما الألقاب الفردية (بتجي وتروح)".

وأكمل: "إذا كان الاتحاد الآسيوي يرى أن ياسر القحطاني أفضل لاعب رغم أن العالم كله شهد، فأنا أخذتها برحابة صدر".

المصدر: وكالات