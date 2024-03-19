الكشف عن سبب وفاة لاعب الهوكي كولتسوف صديق نجمة التنس سابالينكا

قالت شرطة ميامي إن اللاعب السابق للهوكي على الجليد البيلاروسي كونستانتين كولتسوف، صديق نجمة التنس مواطنته أرينا سابالينكا، الذي أعلنت وفاته يوم الثلاثاء، "مات منتحرا على ما يبدو".

وأوضح المتحدث باسم شرطة ميامي، أرغيميس كولومي، أنه يوم الاثنين عند الساعة 12:39 صباحا (16:39 بتوقيت غرينيتش) "تم إرسال الشرطة إلى منتجع سانت ريجيس بال هاربور، بعد أن تلقينا تنبيها بأن رجلا رمى نفسه من الشرفة".

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وأضاف "استجابت إدارة شرطة ميامي ومكتب جرائم القتل وتولت التحقيق في الانتحار الواضح للسيد كونستانتين كولتسوف. ولا يشتبه بوجود أي جريمة".

وكان الاتحاد البيلاروسي للهوكي أعلن في وقت سابق في بيان مقتضب أن كولتسوف "توفي فجأة" عن 43 عاما، من دون أن يحدد سبب الوفاة أو المكان.

🕯️🕯️🕯️ Не стало Константина Кольцова



На 43-ем году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер сборной Беларуси Константин Кольцов.



Федерация хоккея Беларуси выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, всем, кто знал и работал с Константином Евгеньевичем. pic.twitter.com/27hoc8EYAv — Хоккей Беларуси | Hockey.by (@hockey_blr) March 19, 2024

وقد لعب كولتسوف في بداية مسيرته في الهوكي على الجليد مع عدد من الفرق الروسية والبيلاروسية قبل انتقاله إلى بيتسبرغ بنغوينز الأمريكي، وعاد إلى بيلاروس ثم روسيا قبل اعتزاله عام 2016.

ولم تدل صديقته سابالينكا (25 عاما) المصنفة ثانية عالميا وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، مرتين، بأي تصريح حتى الآن.

المصدر: وكالات