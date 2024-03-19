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الكشف عن سبب وفاة لاعب الهوكي كولتسوف صديق نجمة التنس سابالينكا

الرياضة

الكشف عن سبب وفاة لاعب الهوكي كولتسوف صديق نجمة التنس سابالينكا
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قالت شرطة ميامي إن اللاعب السابق للهوكي على الجليد البيلاروسي كونستانتين كولتسوف، صديق نجمة التنس مواطنته أرينا سابالينكا، الذي أعلنت وفاته يوم الثلاثاء، "مات منتحرا على ما يبدو".

وأوضح المتحدث باسم شرطة ميامي، أرغيميس كولومي، أنه يوم الاثنين عند الساعة 12:39 صباحا (16:39 بتوقيت غرينيتش) "تم إرسال الشرطة إلى منتجع سانت ريجيس بال هاربور، بعد أن تلقينا تنبيها بأن رجلا رمى نفسه من الشرفة".

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وفاة لاعب الهوكي السابق كولتسوف صديق نجمة التنس سابالينكا عن 43 عاما
وفاة لاعب الهوكي السابق كولتسوف صديق نجمة التنس سابالينكا عن 43 عاما

وأضاف "استجابت إدارة شرطة ميامي ومكتب جرائم القتل وتولت التحقيق في الانتحار الواضح للسيد كونستانتين كولتسوف. ولا يشتبه بوجود أي جريمة".

وكان الاتحاد البيلاروسي للهوكي أعلن في وقت سابق في بيان مقتضب أن كولتسوف "توفي فجأة" عن 43 عاما، من دون أن يحدد سبب الوفاة أو المكان.

وقد لعب كولتسوف في بداية مسيرته في الهوكي على الجليد مع عدد من الفرق الروسية والبيلاروسية قبل انتقاله إلى بيتسبرغ بنغوينز الأمريكي، وعاد إلى بيلاروس ثم روسيا قبل اعتزاله عام 2016.

ولم تدل صديقته سابالينكا (25 عاما) المصنفة ثانية عالميا وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، مرتين، بأي تصريح حتى الآن.

المصدر: وكالات

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