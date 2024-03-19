وفاة لاعب الهوكي السابق كولتسوف صديق نجمة التنس سابالينكا عن 43 عاما

توفي اللاعب السابق للهوكي على الجليد البيلاروسي كونستانتين كولتسوف، صديق نجمة التنس مواطنته أرينا سابالينكا، عن 43 عاما، وفق ما أعلن الاتحاد البيلاروسي للهوكي على الجليد الثلاثاء.

وقال الاتحاد البيلاروسي في بيان مقتضب، إن كولتسوف "توفي فجأة"، من دون أن يحدد سبب الوفاة أو المكان.

🕯️🕯️🕯️ Не стало Константина Кольцова



На 43-ем году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер сборной Беларуси Константин Кольцов.



Федерация хоккея Беларуси выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, всем, кто знал и работал с Константином Евгеньевичем. pic.twitter.com/27hoc8EYAv — Хоккей Беларуси | Hockey.by (@hockey_blr) March 19, 2024

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن في حداد"، متابعا "يقدم اتحاد الهوكي البيلاروسي تعازيه الخالصة لعائلته وأصدقائه وكل من عرف كونستانتين وعمل معه".

لعب كولتسوف في بداية مسيرته في الهوكي على الجليد مع عدد من الفرق الروسية والبيلاروسية قبل انتقاله إلى بيتسبرغ بنغوينز الأمريكي، وعاد إلى بيلاروس ثم روسيا قبل اعتزاله عام 2016.

ولم تدل صديقته سابالينكا (25 عاما) المصنفة ثانية عالميا وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، مرتين، بأي تصريح حتى الآن.

ومن المقرر أن تشارك سابالينكا التي خرجت من ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية للألف نقطة الأسبوع الماضي، في دورة ميامي للألف نقطة أيضا والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

المصدر: وكالات