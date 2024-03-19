فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب المصري أحمد رفعت

أعلنت إدارة مستشفى زمزم بمدينة الإسكندرية، فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر المصري.

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وقالت إدارة المستشفى في بيان رسمي: بتوفيق المولى عز وجل وبناء على مجهودات الطاقم الطبي في وحدة الرعاية المركزة لمستشفى زمزم، تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن الكابتن أحمد رفعت واسترداد الوعي بشكل جزئي.

وأضاف بيان المستشفى: لكن حتى الآن لا يزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كامل أموره الطبية.

وقد تعرض أحمد رفعت لأزمة قلبية حيث سقط أرضا، خلال مشاركته في مباراة فريق مودرن فيوتشر أمام نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

المصدر: وسائل إعلام مصرية