قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وصدامات كبرى في دور الـ8 من المسابقة الأوروبية.

ووصل إلى دور ربع النهائي، 3 فرق إسبانية، ثنائي إنجليزي ومثله ألماني، بالإضافة إلى فريق واحد من فرنسا.

وعن مجموعة من الصدامات النارية، سيكون أولها بين أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ويلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع بروسيا دورتموند الماني، فيما تتجدد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني ونظيره الإنجليزي مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتجمع المواجهة الرابعة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

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كما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة المواجهات لدور نصف النهائي، والتي جاءت كالآتي:

الفائز من مباراة (أتلتيكو مدريد X بوروسيا دورتموند) أمام الفائز من (باريس سان جيرمان X برشلونة).

الفائز من مباراة (أرسنال X بايرن ميونيخ) أمام الفائز من (ريال مدريد X مانشستر سيتي).

موعد مباريات دور ربع النهائي:

وستقام مباريات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستكون مواجهات الذهاب يومي 9 و10أبريل المقبل، والإياب يومي 16 و17 أبريل.

فيما سيقام نهائي البطولة على ملعب "ويمبلي" في لندن، يوم 1 يونيو المقبل.

المصدر: RT