كمبيوتر "أوبتا" العملاق يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا 2024

توقع كمبيوتر "أوبتا" العملاق الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبونز ليغ" للموسم (2023-2024).

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي "للتشامبونز ليغ" التي جرى سحبها عن مباريات مثيرة، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، وريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة الأعرق والأهم على صعيد الأندية الأوروبية.

ووفقا لكمبيوتر "أوبتا" فإن مانشستر سيتي هو الأوفر حظا في مواجهته ضد ريال مدريد، وبنسبة تبلغ 62.26% مقابل 37.74% من نصيب النادي الملكي.

وفي المباراة الثانية، يبدو باريس سان جيرمان الفرنسي الأقرب بنسبة 61.12% للفوز على برشلونة الإسباني (38.88%).

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ورجح الكومبيوتر العملاق كفة نادي أرسنال الإنجليزي على منافسه بايرن ميونخ الألماني، ولكن بفارق طفيف للغاية وبنسبة 50.89% "للمدفعجية"، مقابل 49.11% لصالح العملاق "البافاري".

وأخيرا، توقع فوز بروسيا دورتموند الألماني بفارق بسيط أيضا على أتلتيكو مدريد الإسباني، وبنسبة بلغت 53.28% مقابل 46.72%.

وعن توقعات كمبيوتر "أوبتا" العملاق، لنتائج مباريات الدور نصف النهائي لدوري البطال، توقع فوز مانشستر سيتي على أرسنال، وباريس سان جيرمان على بروسيا دورتموند.

وفي النهائي رجح كفة مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان، احتفاظ الفريق الإنجليزي بلقب دوري ابطال أوروبا 2024.

المصدر: وسائل إعلام