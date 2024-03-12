عقب الخطأ الفادح.. حارس مرمى النصر السعودي يذرف الدموع بعد هدف رونالدو (فيديو)
انتابت حارس مرمى نادي النصر السعودي، راغد النجار، فرحة كبيرة، بعد تسجيل زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفا في مرمى العين الإماراتي، مساء أمس الاثنين، في دوري أبطال آسيا.
وأحرز النجم رونالدو الهدف الرابع للنصر من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه قبل دقيقتين من نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليمنح فريقه فرصة اللجوء إلى ركلات الترجيح، ولكن الحظ عاند لاعبي الفريق السعودي، فلم يتمكنوا من تسجيل سوى هدف واحد بقدم النجم البرتغالي أيضا، ليخطف فريق العين (3-1) بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ملخص كامل مباراة #النصر_العين 4-3 مع ركلات الترجيح#الآسيوية_صعبة_قوية— البندق (@uuubfg616) March 12, 2024
برا اسيا
كرستيانوا
رونالدو
ايمن يحيى
النجار#اقالة_السباك_مطلب#اقالة_كاسترو_مطلب_نصراوي#اقاله_مسلي_مطلبpic.twitter.com/gq2vdLfR3H
وارتكب راغد النجار خطأ فادحا في الدقيقة 103 أدى إلى تلقي شباكه الهدف الثالث، قبل أن يسجل رونالدو هدف الأمل وينقذ زميله حارس المرمى، الذي انتابته فرحة عارمة، إذ ذرف الدموع، ثم عانق رونالدو وقبل رأسه.
راغد النجار.. لحظة احتساب الركلة والهدف 🔥#دوري_آبطال_آسيا#النصر_العين | #SSCpic.twitter.com/ApEzuAuGgr— SSC (@ssc_sports) March 11, 2024
وأقسم راغد النجار بأنه سيجلب بطاقة التأهل للفريق من ركلات الترجيح، إلا أنه فشل في التصدي لأي ركلة، في الوقت الذي عاند الحظ لاعبي الفريق السعودي، فلم يتمكنوا من تسجيل سوى هدف واحد من أصل أربع ركلات وجاء ذلك بقدم النجم البرتغالي أيضا، ليخطف فريق العين (3-1) بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 11, 2024
راغد النجار قبل ضربات الترجيح: والله لأجيبها
راغد النجار: لم يتصدى لأي ضربة ترجيحية
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المصدر: RT