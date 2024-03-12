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عقب الخطأ الفادح.. حارس مرمى النصر السعودي يذرف الدموع بعد هدف رونالدو (فيديو)

الرياضة

عقب الخطأ الفادح.. حارس مرمى النصر السعودي يذرف الدموع بعد هدف رونالدو (فيديو)
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انتابت حارس مرمى نادي النصر السعودي، راغد النجار، فرحة كبيرة، بعد تسجيل زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفا في مرمى العين الإماراتي، مساء أمس الاثنين، في دوري أبطال آسيا.

وأحرز النجم رونالدو الهدف الرابع للنصر من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه قبل دقيقتين من نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليمنح فريقه فرصة اللجوء إلى ركلات الترجيح، ولكن الحظ عاند لاعبي الفريق السعودي، فلم يتمكنوا من تسجيل سوى هدف واحد بقدم النجم البرتغالي أيضا، ليخطف فريق العين (3-1) بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وارتكب راغد النجار خطأ فادحا في الدقيقة 103 أدى إلى تلقي شباكه الهدف الثالث، قبل أن يسجل رونالدو هدف الأمل وينقذ زميله حارس المرمى، الذي انتابته فرحة عارمة، إذ ذرف الدموع، ثم عانق رونالدو وقبل رأسه.

وأقسم راغد النجار بأنه سيجلب بطاقة التأهل للفريق من ركلات الترجيح، إلا أنه فشل في التصدي لأي ركلة، في الوقت الذي عاند الحظ لاعبي الفريق السعودي، فلم يتمكنوا من تسجيل سوى هدف واحد من أصل أربع ركلات وجاء ذلك بقدم النجم البرتغالي أيضا، ليخطف فريق العين (3-1) بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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المصدر: RT 

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