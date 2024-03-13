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5 ملايين مشاهدة خلال 5 ساعات.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم

الرياضة

5 ملايين مشاهدة خلال 5 ساعات.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم
AFP /Fayez NURELDINE
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شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، كالنار في الهشيم.

ونشر رونالدو مقطع فيديو له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليه: "أريد أن أشارككم شيئًا خاصا كنت أعمل عليه.

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وحظي مقطع الفيديو الذي نشره النجم البرتغالي بمتابعة واسعة النطاق، أكثر من 5 ملايين و500 ألف مشاهدة في ظرف 5 ساعات تقريبا على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي حتى كتابة هذه السطور.

ويعتبر كريستيانو رونالدو أكثر المتابعين في العالم عبر تطبيق "إنستغرام"، حيث يتابعه أكثر من 624 مليون شخص.

ويتابع أكثر من 168 مليون شخص حساب النجم البرتغالي على موقع "فيسبوك"، إضافة إلى أكثر من 110 ملايين شخص على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

المصدر: "@Cristiano" 

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