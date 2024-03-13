 
مباشر

رونالدو يوجه رسالة للجماهير بعد "كارثة" دوري أبطال آسيا

الرياضة

رونالدو يوجه رسالة للجماهير بعد
@AlNassrFC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5iy

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، رسالة لجماهير الفريق "العالمي"، بعد خروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وخسر نادي النصر أمام منافسه العين الإماراتي بركلات الترجيح (1-3)، عقب تعادل الفريقين بأربعة أهداف لمثلها في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونشر رونالدو صورة للفريق، عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال مخاطبا المشجعين: "شكرا لدعمكم، سنجد طريقة للعودة بشكل أقوى، معا دائما".

إقرأ المزيد
عقب الخطأ الفادح.. حارس مرمى النصر السعودي يذرف الدموع بعد هدف رونالدو (فيديو)
عقب الخطأ الفادح.. حارس مرمى النصر السعودي يذرف الدموع بعد هدف رونالدو (فيديو)
إقرأ المزيد
مباراة مجنونة.. النصر يتعرض لهزيمة مريرة في عقر داره أمام العين (فيديو)
مباراة مجنونة.. النصر يتعرض لهزيمة مريرة في عقر داره أمام العين (فيديو)

وأهدر رونالدو عدة فرص خلال المباراة، ولكنه سجل هدفا ثمينا في الوقت القاتل في الدقيقة 118 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، إلا أن زملاءه أهدروا ثلاث ركلات ترجيحية، مقابل ركلة واحدة ترجمها "صاروخ ماديرا" إلى هدف أيضا، ليخرج الفريق "العالمي" من الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

يذكر أن المخضرم كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، شارك في 8 مباريات للنسخة الحالية لدوري أبطال ىسيا لكرة القدم، أحرز خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

المصدر: "@Cristiano" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"