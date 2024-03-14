رغم مباركة رونالدو.. برتغالي يعتذر عن العمل مع النصر

كشفت تقارير صحفية محلية سعودية، عن اعتذار البرتغالي ميغيل روبيرو عن عزوفه عن العمل في منصب المدير الرياضي في النصر، خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن النصر تلقى اعتذار ميغيل روبيرو، على الرغم من الاتفاق النهائي بينهما قبل ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر حضور البرتغالي للعاصمة الرياض لمشاهدة العمل عن قرب ثم توقيع العقد بشكل رسمي.

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وجاءت مفاوضات النصر مع ميغيل روبيرو في الفترة الماضية بتوصية من مواطنيه قائد الفريق كريستيانو رونالدو، والمدرب لويس كاسترو.

وأكدت الصحيفة أن النصر بدأ في البحث عن مدير رياضي آخر بعد الاعتذار المفاجئ للبرتغالي ميغيل.

وسبق لميغيل روبيرو أن عمل مديرا رياضيا في نادي مارتيميو البرتغالي عام 2015 قبل أن يتحول إلى رئاسة نادي فامليكاو، ويصعد به من الدرجة الثانية إلى الدوري البرتغالي الممتاز في عام 2019 حتى الآن.

كما اختاره الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لنيل جائزة التميز الرياضي نوفمبر الماضي.

المصدر: وسائل إعلام