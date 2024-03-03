محمد أبو تريكة يوضح سبب "كراهية" جماهير نادي الزمالك له (فيديو)

أكد نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، أهمية مباراة "الديربي" لأي لاعب حول العالم، مشيرا إلى أنها فرصة لتصحيح المسار.

وخلال ظهوره على شاشة قنوات "beIN SPORTS" على هامش تحليل مباراة "ديربي" مانشستر، يوم الأحد، قال أبو تريكة: "دائما الماتشات الكبيرة تحب تلعبها كلاعب".

وأُضاف: "أنا أفتقد هذا الشعور في المباريات الكبيرة، ليه جمهور الزمالك بيكرهني؟..لأنني سجلت 13 هدفا في مرماهم، دائما هذه اللقاءات تكون للتاريخ"، على حد قوله.

#أبوتريكة : المباريات الكبيرة دي ياعبد العزيز تحب تلعبها .. أومال ليه جمهور #الزمالك بيكرهني ؟ لأني مديهم 13 هدف 👌@trikaofficialpic.twitter.com/RlhKfNBUHO — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) March 3, 2024

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وشارك محمد أبو تريكة (45 عاما) في "ديربي" القاهرة بين الغريمين التقليدين الأهلي والزمالك بين عامي (2004 و2013) وهز شباك الزمالك 13 مرة، ليكون من أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباريات "الديربي".

المصدر: وسائل إعلام