مفاجأة.. رسميا إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني فما الأسباب والعواقب؟

أعلن نادي الزمالك المصري رسميا، إلغاء مباراته أمام ضيفه سوار الغيني، التي كانت مقررة مساء اليوم الأحد، بالقاهرة، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتحدث مدير الكرة بنادي الزمالك، عبد الواحد السيد، عن تلقي النادي إخطاراً رسمياً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإلغاء المباراة.

وأوضح عبد الواحد السيد، عبر الموقع الرسمي للزمالك، أن مسؤولي الـ"كاف" سيعقدون اجتماعا، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المباراة.

تلقى الزمالك إخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء مباراته ضد سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية، والتي كانت مقررة اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات، وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المباراة خلال الايام القادمة.🏹⚽️#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولاًpic.twitter.com/gwQEOjp6k2 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 3, 2024

وكان فريق سوار قد طلب، في وقت سابق، تأجيل اللقاء إلى يوم غد الاثنين، بسبب مشاكل تتعلق بسفره إلى القاهرة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وذكر عبد الواحد السيد أن الزمالك سيمارس تدريباته، اليوم، بصورة طبيعية على استاد القاهرة في السادسة مساء، استعدادا للقاء الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر يوم 8 مارس الجاري، في العاصمة السعودية الرياض.

وهناك خياران يُتوقع أن يختار الاتحاد الإفريقي واحدا منهما على سبيل تقرير مصير المباراة، الأول: هو اعتبار الفريق الغيني منسحبا، ومنح الزمالك النقاط الثلاث.

والسيناريو الثاني: هو تحديد موعد لاحق للمباراة في القاهرة، على أن يكون قبل موعد مباريات دور الثمانية.

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الكونفيدرالية، برصيد 13 نقطة، وقد حسم تأهله إلى دور الثمانية برفقة وصيفه نادي أبو سليم الليبي (9 نقاط)، بينما يأتي ساجرادا الأنغولي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ومن ثم فريق سوار في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: "@ZSCOfficial"