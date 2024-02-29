شاهد.. هدف الزمالك في مرمى الداخلية في الوقت القاتل

خرج نادي الزمالك من عنق الزجاجة أمام ضيفه "الداخلية"، بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في انتصاره لمدافعه عمر جابر، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له متأخرا، في الدقيقة 83 من زمن اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

فن + هندسة = الزمالك 🏹



دونجا بأسيست عالمي.. وعمر جابر يسجل أول الأهداف أمام الداخلية 🔥 pic.twitter.com/1y0vnLetlH — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 29, 2024

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ورفع نادي الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة، حصدها من 10 مباريات، وتقدم من المركز الرابع عشر إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد نادي الداخلية عند 8 نقاط، حصدها من 13 مباراة، ويشغل المركز السابع عشر قبل الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: RT