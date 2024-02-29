شاهد.. الرئيس المصري يمازح شابا من "قادرون باختلاف".. الأهلي أم الزمالك؟

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشاب عبد الرحمن، أحد أبطال "قادرون باختلاف"، موجها له سؤالا بشأن توقعاته لمباراة الزمالك والأهلي بنهائي بطولة كأس مصر، الشهر المقبل.

وناشد الشاب عبد الرحمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، في نسختها الخامسة، والتي أُقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، يوم أمس الأربعاء، الحصول على عضوية ناديه المفضل "الزمالك"، ليوجه له الرئيس سؤالا قائلا: "أنت متوقع بطولة النهائي بين الأهلي والزمالك مين اللي هيغلب فيها؟".

"مين اللي هيكسب الأهلي ولا الزمالك في نهائي الكأس".. سؤال من الرئيس السيسي لـ عبدالرحمن مصطفى من ذوي الهمم#قادرون_باختلافpic.twitter.com/l6YET1nBJ8 — ON (@ONTVEgy) February 28, 2024

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يذكر أن نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم للموسم (2022 – 2023)، سيجمع فريقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة 8 من شهر مارس 2024، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

المصدر: "@ZSCOfficial"