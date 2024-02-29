 
مباشر

الزمالك يستجيب لطلب الرئيس السيسي (فيديو)

الرياضة

الزمالك يستجيب لطلب الرئيس السيسي (فيديو)
youtube/TeN TV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2of

أعلن نادي الزمالك المصري منح عضوية النادي للشاب عبد الرحمن مصطفى من ذوي الهمم، الذي أعرب عن رغبته بذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" بنسختها الخامسة.

وطلب الشاب عبد الرحمن مصطفى، في الاحتفالية، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحصول على عضوية نادي الزمالك، ليوجّه السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من رئيس "الفارس الأبيض"، حسين لبيب، إذ أكد الأخير على أنه سيعمل على إنهاء إجراءات عضوية الشاب في النادي يوم الخميس.

وقال الزمالك، في بيان رسمي له، إنه سوف يستقبل أحد أصحاب المواهب والإنجازات في مصر، عبد الرحمن مصطفى، عصر اليوم الخميس، لإتمام الإجراءات بشكل نهائي.

إقرأ المزيد
الزمالك يصدر بيانا بشأن رد الأهلي على دعوة زيارة مقر
الزمالك يصدر بيانا بشأن رد الأهلي على دعوة زيارة مقر "القلعة البيضاء"

وأشار نادي الزمالك إلى أن الشاب عبد الرحمن مصطفى سيشارك في الاستديو التحليلي لمباراة الفريق مع الداخلية، في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، عبر قناة الزمالك.

يذكر أن نادي الزمالك يشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة، حصدها من 9 مباريات.

المصدر: "@ZSCOfficial" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا