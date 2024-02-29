الزمالك يستجيب لطلب الرئيس السيسي (فيديو)

أعلن نادي الزمالك المصري منح عضوية النادي للشاب عبد الرحمن مصطفى من ذوي الهمم، الذي أعرب عن رغبته بذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" بنسختها الخامسة.

وطلب الشاب عبد الرحمن مصطفى، في الاحتفالية، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحصول على عضوية نادي الزمالك، ليوجّه السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من رئيس "الفارس الأبيض"، حسين لبيب، إذ أكد الأخير على أنه سيعمل على إنهاء إجراءات عضوية الشاب في النادي يوم الخميس.

وقال الزمالك، في بيان رسمي له، إنه سوف يستقبل أحد أصحاب المواهب والإنجازات في مصر، عبد الرحمن مصطفى، عصر اليوم الخميس، لإتمام الإجراءات بشكل نهائي.

مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب يمنح البطل عبد الرحمن مصطفى عضوية النادي بعد مناشدته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" pic.twitter.com/zMMlobuJbQ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 28, 2024

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وأشار نادي الزمالك إلى أن الشاب عبد الرحمن مصطفى سيشارك في الاستديو التحليلي لمباراة الفريق مع الداخلية، في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، عبر قناة الزمالك.

يذكر أن نادي الزمالك يشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة، حصدها من 9 مباريات.

المصدر: "@ZSCOfficial"