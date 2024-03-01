شاهد.. الشحات يحسم الصدارة للأهلي

حسم نادي الأهلي المصري، صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، بتغلبه على ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني (1-0) مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات.

ويدين الفريق المصري بالفضل في انتصاره للاعبه حسين الشحات، الذي احرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 46 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

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وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الرابعة أيضا، حقق نادي شباب بلوزداد الجزائري فوزا بطعم الهزيمة على ضيفه ميدياما الغاني بثلاثة أهداف من دون رد، حملت توقيع كل من اللاعبين، رؤوف بن غيث وليونيل وامبا ولامين جالو، في الدقائق (27، 42، 84) على الرتيب.

ورفع نادي الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه يانغ أفريكانز.

بينما اكتفى نادي شباب بلوزداد بالمركز الثالث برصيده 8 نقاط، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة خلف يانغ أفريكانز، وتوقف رصيد ميدياما عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.

المصدر: RT