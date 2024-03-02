بعد أزمة فرح شقيقته.. طلب عاجل من كهربا قبل مواجهة الأهلي والزمالك

طلب مهاجم نادي الأهلي المصري لكرة القدم، محمود كهربا، من المدير الفني للفريق الأحمر، السويسري مارسيل كولر، التواجد في تشكيلة الفريق لمواجهة غريمه التقليدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر السعودي بالعاصمة الرياض، في نهائي كأس مصر لكرة القدم للموسم (2022- 2023).

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وفقا لموقع "المصري اليوم"، أن كهربا، تحدث مع كولر، وطلب منه التواجد في قائمة الأهلي لمباراة الزمالك، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده، من أجل مساعدة الفريق لحصد اللقب.

ويأتي ذلك بعدما خرج كهربا من حسابات كولر الفنية خلال المباريات الماضية، ومنذ أزمة فرح شقيقته، وعدم سفر اللاعب مع الفريق إلى غانا لمواجهة ميدياما، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: "almasryalyoum"