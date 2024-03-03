مانشستر سيتي يقلب الطاولة على اليونايتد في "الديربي"

حول فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز على مانشستر يونايتد (3-1) في "الديربي" الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فاجأ المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد مرور 8 دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية، وسط سيطرة مانشستر سيتي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ورد النجم الإنجليزي فيل فودين بهدفين متتاليين في الدقيقتين (56، و80) ومن ثم اختتم إيرلنغ هالاند ثلاثية أصحاب الأرض عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحقق فريق ليفربول انتصاره الثالث على التوالي، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحدة خلف ليفربول المتصدر.

بينما مني فريق مانشستر يونايتد بالهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 44 نقطة.

المصدر: RT