مانشستر سيتي واليونايتد وجها لوجه في "ديربي" على "صفيح ساخن"!

يحتضن ملعب "الاتحاد" اليوم الأحد "ديربي" مدينة مانشستر المرتقب بين الغريمين التقليديين السيتي وضيفه اليونايتد، في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المفترض أن يطلق حكم الساحة الإنجليزي أندي مادلي صفارة بداية "الديربي" المنتظر في تمام الساعة (15:30) بتوقيت غرينتش، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (53 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه فريقه "الشياطين الحمر" على ملعب "الاتحاد":

31- إيدرسون

2- كايل وولكر

5- جون ستونز

3- روبين دياز

6- ناثان آكي

16- رودريغو

20- برناردو سيلفا

17- كيفن دي بروين

47- فيل فودين

11- دوكو

9- إيرلينغ هالاند.

بينما اختار الهولندي إريك تين هاج (54 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة جاره اللدود مانشستر سيتي:

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ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب، المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، برصيد 59 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر، ليفربول الذي حقق فوزا صعبا على مضيفه نوتنغهام فورست، مساء أمس السبت.

بينما يشغل فريق مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس على سلم الترتيب، برصيد 44 نقطة.

المصدر: RT