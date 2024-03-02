x الكشف عن موعد رحيل هالاند عن مانشستر سيتي.. وفريقه المحتمل

أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، في تقرير له، اليوم السبت، بأن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي لكرة القدم، اتفق مع إدارة الفريق الإنجليزي على موعد رحيله.

ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، وسبق أن حاول الفريق الإنجليزي إقناع النجم النرويجي بالتوقيع على عقد جديد.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إيرلينغ هالاند لديه اتفاق مع إدارة مانشستر سيتي يسمح له بالرحيل في صيف عام 2025 مقابل 175 مليون يورو.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وجاء هذا النبأ بعد أيام قليلة من مشاهدة البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يجتمع لمدة 3 ساعات مع رافائيلا بيمنتا، وكيلة هالاند.

يذكر أن إيرلينغ هالاند (23 عاما) ارتبط أيضا بالانتقال إلى ريال مدريد واللعب إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي المحتمل انتقاله إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" الصيف المقبل.

وأحرز المهاجم النرويجي 27 هدفا مع مانشستر سيتي هذا الموسم خلال 30 مباراة بمختلف البطولات.

المصدر: وسائل إعلام