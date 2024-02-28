شاهد.. خماسية هالاند و"سوبر هاتريك" دي بروين

تألق النجمان النرويجي إيرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين خلال مباراة مانشستر سيتي أمام مضيفه لوتون تاون (6-2) مساء أمس الثلاثاء، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز إيرلينغ هالاند خمسة أهداف متتالية في الدقائق (3، 18، 40، 55، 58)، بينما تكفل زميله الكرواتي ماثيو كوفاتشيتش باختتام مهرجان الأهداف بتوقيعه على السادس بحلول الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

كما خطف النجم كيفن دي بروين الأضواء بصناعته الأهداف الأربعة "سوبر هاتريك" الأولى لزميله هالاند.

The defence continues ⚔️@ManCity took another step towards #EmiratesFACup title retention with a 6-2 victory over fellow Premier League side, @LutonTown! 🏆 pic.twitter.com/tqF50E7WLY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024

وتأهل مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليواصل بذلك حملة الدفاع عن لقبه، والاحتفاظ بحظوظه لمحاولة تكرار إنجاز الموسم الماضي، بالتتويج بثلاثية الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه أفلت منه لقب كأس الرابطة مثل هذا الموسم حيث انتهى مشواره عند الدور الثالث على يد نيوكاسل يونايتد.

المصدر: RT