هالاند يحقق عدة أرقام بعد الخماسية

خرج النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بعدة أرقام قياسية من مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام مضيفه لوتون تاون (6-2) مساء أمس الثلاثاء، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هالاند خمسة أهداف متتالية لفريقه في الدقائق (3، 18، 40، 55، 58) من زمن اللقاء.

وأصبح النجم النرويجي أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة مرتين.

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فقد سجل هالاند خمسة أهداف في مرمى نادي ريد بول لايبزيغ الألماني (7-0) في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في طريقه إلى أول فوز له بهذه البطولة في الموسم (2022-2023).

كما أنه أول لاعب يسجل خمسة أو أكثر من الأهداف في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي لفريق من الدرجة الأولى منذ أن سجل جورج بيست ستة أهداف لصالح مانشستر يونايتد ضد نورثهامبتون تاون عام 1970.

وعادل إيرلينغ هالاند الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، متساويا مع فرانك روبرتس وبوبي مارشال.

سجل روبرتس خمسة أهداف في فبراير 1926 في مرمى كريستال بالاس (11-4) في الدور الخامس، بينما سجل مارشال خمسة أهداف في يناير 1930 في مرمى سويندون تاون (10-1) خلال مباراة الإعادة ضمن الدور الرابع، علي ملعب "ماين رود".

رقم قياسي ملغى

أحرز اللاعب الاسكتلندي دينيس لاو ستة أهداف لمانشستر ستي، بشكل مفاجئ في لوتون عام 1961، ولكن تم مسحها من السجلات.

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للأسف، مع مرور 69 دقيقة من المباراة، أدت الأمطار الغزيرة إلى عدم وجود خيار لدى الحكم سوى إلغاء المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق مانشستر سيتي (6-2) أيضا.

والأسوأ من ذلك، أن مانشستر سيتي خسر في المباراة المعادة (1-3)، وسجل لاو الهدف الوحيد فيها، وكان الإنجاز الرائع الذي حققه في المباراة الأولى قد مسح من السجلات!

كما خرج النجم البلجيكي كيفين دي بروين برقم مميز بعد الأداء الرائع الذي قدمه، حيث ساهم في صناعة الأهداف الأربعة الأولى لزميله هالاند.

وعادل دي بروين بذلك رقم النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني حاليا، الذي ساهم في تسجيل الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين زميله السابق في توتنهام ضد ساوثهامبتون (5-2) في سبتمبر 2020.

المصدر: "mancity.com"