رئيس نابولي: وكيل أعمال هالاند حرمني من التوقيع معه

كشف رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس أنه كان على أعتاب التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، عندما كان يلعب في صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وقال أوريليو دي لورينتيس في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، على حسابه بموقع "إكس": "كنت على أعتاب التعاقد مع هالاند مقابل 50 مليون يورو من سالزبورغ".

وأضاف "كان العرض الرسمي جاهزا، لكن وكيل الأعمال مينو رايولا قال لي: "من فضلك لا تحاول التوقيع مع هالاند لأنني خططت بالفعل لخطوته التالية".

🇳🇴 Napoli president de Laurentiis: “I was on the verge of signing Erling Haaland for €50m from Salzburg”.



“The official proposal was ready but Mino Raiola told me: please, don’t try to sign Erling as I already planned his next move”. pic.twitter.com/j5s8072Ovw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 1, 2024

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وجذب المهاجم النرويجي، أنظار كبار أندية أوروبا خلال فترة وجوده في فريق ريد بول سالزبورغ، لكنه اختار مع وكيله السابق رايولا، الانتقال إلى صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 20 مليون يورو في صيف 2020.

ودافع إيرلينغ هالاند (23 عاما) عن ألوان بوروسيا دورتموند لمدة عامين، قبل أن ينتقل إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، صيف 2022، مقابل 60 مليون يورو.

المصدر: "@FabrizioRomano"