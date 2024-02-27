غوارديولا يثير التكهنات بشأن انتقال أحد نجومه إلى السعودية

أثار الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي اليوم الاثنين، المزيد من التكهنات حول انتقال نجمه البلجيكي كيفن دي بروين، إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وينتهي عقد كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي في 30 يونيو 2025، ووفقا لموقع "Transfermarket"، فإن قيمته السوقية تبلغ 60 مليون يورو.

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وقال بيب، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام لوتون تاون ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي، لدى سؤاله عن الأنباء التي ربطت كيفن دي بروين بالانتقال إلى السعودية، ورغبة اللاعب في ذلك: "هذا سؤال له... سأحب أن يبقى لكنني لا أعرف... لقد سمعت عن هذا الربط لكنني لا أعرف إذا ما كان لديه عرض ولا أعرف إن كان السعوديون يريدونه".

وتابع المدرب الإسباني قائلا: "سأحب أن يبقى بالتأكيد... لكن لكل شخص قراراته"، حسب قوله.

ونجحت الأندية السعودية بالتعاقد مع نجوم بارزين في أوروبا الصيف الماضي، من بينهم لاعبان من مانشستر سيتي، هما الجزائري رياض محرز والإسباني إيمريك لابورت.

المصدر: وسائل إعلام