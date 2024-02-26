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الكشف عن عرض سعودي كبير لإقناع أحد نجوم مانشستر سيتي

الرياضة

الكشف عن عرض سعودي كبير لإقناع أحد نجوم مانشستر سيتي
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ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن النجم البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، رفض عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي.

ووفقا لـ"ذا أتلتيك"، فإنه تم التواصل مع دي بروين في صيف 2023، بشأن الانتقال إلى السعودية، وعرض عليه 70 مليون يورو سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي بروين قال "لا" على غرار زميله البرتغالي  برناردو سيلفا، الذي تلقى عرضا ماليا مماثلا من نادي الهلال، لكنه رفض أيضا.

وأوضحت أن عقد كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي ينتهي في 2025، ويخطط اللاعب لتوقيع عقد آخر، ومن المحتمل أن يعتزل بقميص الفريق في سن 35 عاما.

وكشفت "ذا أتلتيك"، أن هذه الاحتمالية لا تزال مطروحة رغم عدم وجود محادثات حتى الآن بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة أن خطة الاعتزال مع السيتي، وضعها دي بروين قبل حصوله على العرض السعودي، لكنه قد يغيرها إذا حصل على فرصة لإنهاء مسيرته مع الحصول على ملبغ كبير.

المصدر: وسائل إعلام

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