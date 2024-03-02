ليفربول يهزم نوتينغهام فورست بهدف قاتل في الرمق الأخير 

أنتزع ليفربول فوزا صعبا وثمينا من مضيفه نادي نوتينغهام فورست (1-0) في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل في انتصاره الثمين لمهاجمه البديل الأوروغوياني داروين نونيز، الذي أحرزه هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، في الدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا للزمن الضائع للقاء.

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وحقق فريق ليفربول انتصاره الرابع على التوالي، في صدارة الدوري "البريمير ليغ" برصيد 63 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، الذي سيكون على موعد مع جاره اللدود مانشستر يونايتد، في "الديربي" الذي سيجمعهما مساء غد الأحد، على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما يشغل نادي نوتينغهام فورست المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 24 نقطة.

المصدر: RT