 
مباشر

ليفربول يهزم نوتينغهام فورست بهدف قاتل في الرمق الأخير 

الرياضة

ليفربول يهزم نوتينغهام فورست بهدف قاتل في الرمق الأخير 
AP /Rui Vieira
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x34r

أنتزع ليفربول فوزا صعبا وثمينا من مضيفه نادي نوتينغهام فورست (1-0) في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل في انتصاره الثمين لمهاجمه البديل الأوروغوياني داروين نونيز، الذي أحرزه هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، في الدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا للزمن الضائع للقاء.

إقرأ المزيد
ليفربول ضيفا على نوتينغهام فورست بمن حضر.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
ليفربول ضيفا على نوتينغهام فورست بمن حضر.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
إقرأ المزيد
شاهد.. هدف
شاهد.. هدف "كوميدي" لمحمد صلاح في آخر مباراة بين ليفربول ونوتينغهام فورست  

وحقق فريق ليفربول انتصاره الرابع على التوالي، في صدارة الدوري "البريمير ليغ" برصيد 63 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، الذي سيكون على موعد مع جاره اللدود مانشستر يونايتد، في "الديربي" الذي سيجمعهما مساء غد الأحد، على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما يشغل نادي نوتينغهام فورست المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 24 نقطة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا